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بدء العمل بوحدة الطب النووي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت صحة بيشة عن بدء العمل في وحدة الطب النووي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة حيث تم استقبال المرضى والمراجعين للوحدة وتقديم الخِدْمات التشخيصية لهم .
وأوضحت أن هذه الوحدة تُعد خدمة متميزة ونقلة نوعية وستسهم – بإذن الله – في تطوير الفحوص الشاملة للمرضى مما سيؤدي إلى التشخيص الدقيق للأمراض المختلفة التي تحتاج إلى هذا النوع من الفحوص ، لافتةً أن الخدمة تتمثل في التصوير والفحص الطبي باستخدام النظائر المشعة، حيث يتم حقن الجرعة الإشعاعية عن طريق الوريد أو بالتناول عن طريق الفم، وبذلك يكون المريض هو المشع والجهاز هو المتلقي لهذا الإشعاع عكس الأشعة العادية.
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