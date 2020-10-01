، أزمة ناجورني قره باخ.. أذربيجان تعلن حصيلة ضحايا المعارك مع أرمينيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: قتلى وجرحى وتدمير كبير بالبنية التحتية المدنية واستهداف المستشفيات

أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أن المعارك التي تشهدها منطقة ناجورني قره باغ منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن مقتل 16 مدنيًّا وإصابة 55 آخرين في الجانب الأذربيجاني.

وقال مكتب المدعي العام الأذربيجاني، في تقرير، اليوم: إن "الوحدات العسكرية الأرمنية تُواصل إطلاق نيران المدفعية الثقيلة بشكل مكثف على المناطق (الأذربيجانية) المكتظة بالسكان"؛ بحسب روسيا اليوم.

وأضاف أنه تم استهداف "البنية التحتية المدنية، والمباني السكنية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمدارس ورياض الأطفال، والمباني الحكومية والمزارع".

وقال التقرير: إن القصف التي تنفذه القوات الأرمنية، ألحَقَ أضرارًا بـ163 مبنى سكنيًّا و36 منشأة مدنية.

وأعلن مكتب المدعي العام عن مقتل مدني أذربيجاني واحد صباح اليوم الخميس؛ نتيجة قصف استهدف محطة قطارات في تارتار الواقعة داخل الحدود الأذربيجانية.أرمينيا أذربيجان