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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وصل الأمير منصور بن متعب إلى الكويت؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، وصل الكويت كل من: ملك #الأردن، وسلطان عمان، والرئيس المصري؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
وكان في مقدمة مستقبليه: الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس #مجلس_الأمة مرزوق الغانم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير منصور بن متعب الكويت
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 12:32 PM
فيما وصلها في وقت سابق اليوم كل من ملك #الأردن وسلطان عمان والرئيس المصري
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وصل الأمير منصور بن متعب إلى الكويت؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، وصل الكويت كل من: ملك #الأردن، وسلطان عمان، والرئيس المصري؛ لتقديم العزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح.
وكان في مقدمة مستقبليه: الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس #مجلس_الأمة مرزوق الغانم.
، نيابة عن الملك.. منصور بن متعب يصل الكويت للعزاء في وفاة #الشيخ_صباح_الأحمد ،
المصدر : الخليج 365
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