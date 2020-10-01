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أعلنت السلطات الصحية في روسيا الخميس تسجيل أعلى زيادة يومية في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ 12 يونيو إذ أعلنت السلطات رصد 8945 حالة جديدة مما رفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و185231 حالة، بحسب ما نشرته "رويترز".
وفي العاصمة موسكو، التي كانت بؤرة أكبر تفش للمرض في وقت سابق هذا العام، قال مسؤولون إن السلطات سجلت 2424 حالة منذ أمس.
وذكرت السلطات أن 169 مريضا توفوا على مستوى البلاد بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 20891.روسيا فيروس كورونا الجديد
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 12:14 PM
مما رفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و185231 حالة مصابةروسيا.. أعلى زيادة يومية بإصابات "كورونا" منذ 12 يونيو
أعلنت السلطات الصحية في روسيا الخميس تسجيل أعلى زيادة يومية في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ 12 يونيو إذ أعلنت السلطات رصد 8945 حالة جديدة مما رفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و185231 حالة، بحسب ما نشرته "رويترز".
وفي العاصمة موسكو، التي كانت بؤرة أكبر تفش للمرض في وقت سابق هذا العام، قال مسؤولون إن السلطات سجلت 2424 حالة منذ أمس.
وذكرت السلطات أن 169 مريضا توفوا على مستوى البلاد بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 20891.
، روسيا.. أعلى زيادة يومية بإصابات "كورونا" منذ 12 يونيو ،
المصدر : الخليج 365
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