السعودية | تنبيه من رياح وشبه انعدام في الرؤية على محافظات مكة حتى الـ 8 مساء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 8:48 صباحًا, 1 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان ، و العرضيات، والكامل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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