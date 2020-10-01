شكرا لقرائتكم خبر عن «السيبراني» يشارك في التمرين الافتراضي بمشاركة 25 دولة والان نبدء بالتفاصيل

شاركت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ممثلةً بالمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، في التمرين الافتراضي للأمن السيبراني الثامن للدول العربية ولدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة 25 دولة عربية وإقليمية.

ويهدف التمرين الذي جاء بعنوان "التحكم في مخاطر الأمن الإلكتروني المصاحبة للعمل عن بعد" إلى تعزيز الجهود بين مراكز فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي من خلال تأهيل الكوادر في مجال إدارة الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المخاطر والتهديدات السيبرانية المختلفة والتعرف على أفضل الطرق لمعالجتها، وقد ركز التدريب لهذا العام على محاكاة التعاون الدولي للتعامل مع حوادث الأمن السيبراني في ظل جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وطرق التصدي للمخاطر السيبرانية.

وتأتي مشاركة المركز بالتمرين في إطار تحقيق أحد مستهدفاته لتعزيز التعاون وبناء الشراكات محلياً وعالمياً، والاهتمام بالفعاليات والمؤتمرات العالمية لتبادل الخبرات والمعلومات، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال التوعية بالأمن السيبراني، وتفعيل البرامج التثقيفية التي تخاطب مختلف المستويات، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات الوطنية.