شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» توجه بمعالجة أوضاع مباني دور الرعاية والان نبدء بالتفاصيل
بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ لرعاية المسن بموصفات تكون أقرب إلى بيئة المنزل تسهم في تخفيف عزلته. وإضافة لمسة شخصية وأسرية لجناح المستفيد كالصور الشخصية وبعض الاحتياجات الشخصية بجوارها؛ ليشعر بشخصيته واستقلاله الذاتي.
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