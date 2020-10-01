شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» توجه بمعالجة أوضاع مباني دور الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

شددت هيئة حقوق الإنسان عقب جولات على دور الرعاية الاجتماعية لكبار السن في مناطق المملكة، على ضرورة معالجة أوضاع المباني التي لا توفر الجو الأسري للمستفيد، وتهيئتها لذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ لرعاية المسن بموصفات تكون أقرب إلى بيئة المنزل تسهم في تخفيف عزلته. وإضافة لمسة شخصية وأسرية لجناح المستفيد كالصور الشخصية وبعض الاحتياجات الشخصية بجوارها؛ ليشعر بشخصيته واستقلاله الذاتي.