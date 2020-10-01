شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنىء رئيس غينيا بذكرى الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كمابعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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