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سبب قوي يمنعك من تناول القهوة قبل الإفطار 

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2020-10-01

سبب قوي يمنعك من تناول القهوة قبل الإفطار 

لها آثار صحية بعيدة المدى

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يبدأ الملايين يومهم بشرب القهوة مباشرة عند الاستيقاظ، لكن الخبراء يحذرون من ذلك قائلين إن تناولها بانتظام قبل الإفطار قد يزيد على المدى الطويل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وطلب الباحثون من جامعة باث، في إنجلترا، من 29 متطوعًا شرب قهوة سوداء قوية بعد حوالي ساعة من الاستيقاظ؛ لفهم كيف سيؤثر ذلك على نسبة السكر في الدم بعد الإفطار.

سبب قوي يمنعك من تناول القهوة قبل الإفطار 

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وبعد تحليل نسبة السكر في الدم بعد الإفطار وجدوا أنه أعلى بنسبة 50% من أولئك الذين لم يتناولوا القهوة قبل الإفطار، ويُعتقد أن الكافيين يمنع العضلات من امتصاص السكر.

وقالت الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية إن هذه قد لا تكون مشكلة فورية، لكن ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل متكرر على مر السنين يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب.

سبب قوي يمنعك من تناول القهوة قبل الإفطار 

وقال البروفيسور جيمس بيتس، كبير مؤلفي الدراسة: يستيقظ معظمنا وقبل القيام بأي شيء آخر، نشرب القهوة، ونتناولها كلما شعرنا بالتعب، ورغم فوائدها المعروفة، إلا أني أنصح بعدم تناولها قبل الفطور، حيث أظهرت اختبارات الدم المتكررة أن ذلك يزيد بشكل كبير من استجابة الجلوكوز في الدم.

قال البروفيسور بيتس: هذه الدراسة مهمة ولها آثار صحية بعيدة المدى حيث لم يكن لدينا حتى الآن سوى معرفة محدودة حول ما تفعله القهوة بأجسامنا، ولا سيما فيما يتعلق بالتمثيل الغذائي والتحكم في نسبة السكر في الدم.

سبب قوي يمنعك من تناول القهوة قبل الإفطار 


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