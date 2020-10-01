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الصحة: المصابون بهذه الأمراض أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات كورونا
قدمت الوزارة العديد من الإرشادات الوقائية
متابعات الخليج 365 - واس
أوضحت وزارة الصحة أن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يُعتبرون من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.
ونشرت الوزارة عبر “إنفوجرافيك ” في حسابها الرسمي على تويتر، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل ” السكري، والسرطان، والقلب وضغط الدم، والكلى، وحساسية الصدر والربو” .
وقدّمت الصحة العديد من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة ومنها ” غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وارتداء الكمامة”.
كما نصحت المصابين بالسمنة ” باتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار”، مؤكدة على أهمية تحميل تطبيق ” صحة ” واستشارة الطبيب عند الحاجة للوقاية من كورونا.
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