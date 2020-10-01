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بترورابغ تُكمل الاستيفاء المالي للمرحلة الثانية بمشروع رابغ
خطوة تدعم موقف الشركة المالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، اليوم الخميس، عن اكتمال الاستيفاء المالي لمشروع رابغ (المرحلة الثانية)، حسب متطلبات المقرضين.
وأوضحت الشركة، في بيان على السوق المالية السعودية “تداول”، أن أهمية هذا الاستيفاء تكمن في تأكيد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية باستخدام عائداتها من عملياتها التشغيلية، الأمر الذي يدعم موقف الشركة المالي.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام الشركة اختبار الموثوقية للمقرضين بمتوسط معدلات إنتاج أولية بلغت 99%، وما تلاها من عملية الدمج المالي لمشروع رابغ (المرحلة الثانية) خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأعلنت بترورابغ، في نهاية أكتوبر 2019، عن اكتمال ونجاح اختبار الموثوقية للمقرضين لمرافق المرحلة الثانية الذي بدأ بتاريخ 1 أغسطس 2019 وحتى تاريخ 30 أكتوبر 2019.
وقالت الشركة إنه تم توقيع 3 اتفاقيات مشتركة لتسهيلات وقروض دوارة بقيمة 7.5 مليار ريال وذلك يوم الأربعاء، 13 صفر 1442هـ، الموافق 30 سبتمبر 2020.
ووقعت بترورابغ الاتفاقيات مع أرامكو السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال، واتفاقية قرض دوار مع أرامكو السعودية بقيمة 2.8 مليار يال، واتفاقية قرض دوار مع سوميتومو للكيماويات المحدودة بقيمة 2.8 مليار ريال.
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