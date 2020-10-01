- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار
زاد في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة
متابعات الخليج 365 - متابعة
صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار، ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أميركية جديدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1892.23 دولار للأوقية (الأونصة)، ليبدأ أكتوبر على ارتفاع، بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1899.80دولار للأوقية، فيما تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وأمس الأربعاء قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “تحرز الكثير من التقدم” بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.
وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8 بالمئة إلى 23.64 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 905.15 دولار للأوقية، وصعد في أحدث تداولات 1.6 بالمئة إلى 902.40 دولار للأوقية.
وربح البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2321.11 دولار للأوقية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.