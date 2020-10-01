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توقعات بأمطار من خفيفة لغزيرة مع برد على هذه المناطق
رياح متوسطة على أجزاء من نجران
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أن تكون الحالة على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، وجنوب المدينة المنورة) مع رياح متوسطة على أجزاء من نجران والساحل الغربي من المملكة.
وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
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