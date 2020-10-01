فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات سريعة ضد تركيا

2020-10-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

طالبت فرنسا، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بالحزم تجاه تركيا وفرض عقوبات سريعة ضدها.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، في تصريحات إلى قناة “فرانس2″، التلفزيونية: “يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات”.

ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل، اليوم الخميس، في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.

وتأتي القمة في ظل دعوات بفرض عقوبات على تركيا التي استبقت هذا الحدث بإجراء مناورات تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية، في منطقة قريبة من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

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وبالإضافة إلى الوضع في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا، سيبحث القادة الأوروبيون في قمتهم ملفات دبلوماسية عديدة أبرزها المعارك المستعرة في إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، والمتهمة تركيا بالتدخل فيه سياسيًا وعسكريًا.

وتدهورت العلاقات بين اليونان وقبرص وبين تركيا في الأشهر الأخيرة بسبب أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والنزاع حول أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس طالب، أمس الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات الأوروبية التركية.

وأكد أن تركيا تواصل سلوكها الاستفزازي على نحو يدفع باتجاه تصعيد التوتر في أنحاء عدة بالمنطقة.



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