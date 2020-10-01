، "تعليم الباحة" يودع 9 ملايين ريال مكافأة نهاية خدمة للمعلمين المتقاعدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الزهراني: أودعت في حسابات المدارس البنكية عبر نظام الصرف السريع

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني أمس، صرف أكثر من تسعة ملايين ريال مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين، والتي أودعت في حسابات المدارس البنكية عبر نظام الصرف السريع.

وحث مدير الشؤون المالية بتعليم الباحة طلال محمد آل طراد، المستفيدين على متابعة حساباتهم البنكية، أو مراجعة إدارة الشؤون المالية عند الحاجة لذلك.تعليم الباحة