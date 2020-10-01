- 1/3
- 2/3
- 3/3
يواصل قادة العالم التوافد إلى الكويت، اليوم الخميس، لتقديم التعازي في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ووفق وسائل إعلام محلية كويتية فإنه من المقرر أن يصل البلاد، اليوم الخميس، سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح.
وفي وقت سابق صباح اليوم وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة المغفور له حيث صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
والأربعاء، وارت الكويت جثمان الأمير الراحل الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.
وفور إعلان الوفاة، سارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة، معبرين عن مسيرة حافلة للأمير الراحل في العمل الإنساني والسياسي.الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الكويت
قادة وممثلو دول العالم يتوافدون على الكويت للعزاء في وفاة "الشيخ صباح"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-01
يواصل قادة العالم التوافد إلى الكويت، اليوم الخميس، لتقديم التعازي في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ووفق وسائل إعلام محلية كويتية فإنه من المقرر أن يصل البلاد، اليوم الخميس، سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح.
وفي وقت سابق صباح اليوم وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة المغفور له حيث صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
والأربعاء، وارت الكويت جثمان الأمير الراحل الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.
وفور إعلان الوفاة، سارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة، معبرين عن مسيرة حافلة للأمير الراحل في العمل الإنساني والسياسي.
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
10:45 AM
متحدث الرئاسة المصري: السيسي وصل الكويت في وقت سابق من صباح اليوم
يواصل قادة العالم التوافد إلى الكويت، اليوم الخميس، لتقديم التعازي في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ووفق وسائل إعلام محلية كويتية فإنه من المقرر أن يصل البلاد، اليوم الخميس، سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح.
وفي وقت سابق صباح اليوم وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة المغفور له حيث صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
والأربعاء، وارت الكويت جثمان الأمير الراحل الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.
وفور إعلان الوفاة، سارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة، معبرين عن مسيرة حافلة للأمير الراحل في العمل الإنساني والسياسي.
، قادة وممثلو دول العالم يتوافدون على الكويت للعزاء في وفاة "الشيخ صباح" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر قادة وممثلو دول العالم يتوافدون على الكويت للعزاء في وفاة "الشيخ صباح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.