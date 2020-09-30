عمومية نادي جدة لذوي الإعاقة تتعهد بحصد 20 ميدالية ذهبية هذا الموسم

2020-09-30

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

تعهد المسؤولون عن نادي جدة لذوي الإعاقة، أن يشهد الموسم الرياضي الجديد حصد أكثر من 20 ميدالية ذهبية على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، وأكدوا خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بجدة، أنهم يضعون على رأس اهتمامهم إنشاء مقر للنادي، بهدف الاستفادة من قدرات اللاعبين المميزة، وتقديم الخدمات بشكل أكثر جودة.

نجاح العمل الجماعي:

وأكد الدكتور راشد بن زومة، رئيس مجلس إدارة النادي، خلال الجمعية العمومية العادية التي شهدت حضور سعيد الغامدي مدير مكتب وزارة الرياضة بجدة، ومحمد البلوشي رئيس قسم شؤون الأندية، أن العمل الجماعي وراء تحقيق العديد من الإنجازات العالمية، والإبداعات التي سطرها الأبطال، وكان نتاجها حصيلة كبيرة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الصعيد الإقليمي والدولي.

تحقيق الميداليات الذهبية:

ولفت إلى أن لاعبي نادي جدة لذوي الإعاقة أبهروا الجميع، وحققوا عدة ميداليات ذهبية في بطولة العالم للأولمبياد الخاص أبو ظبي 2019، كما حقق اللاعب جمعان الزهراني من ذوي الإعاقة الحركية في العاب الميدالية الذهبية بملتقي بولندا الدولي والميدالية الفضية كذلك، وأحرز سفر الحقباني وزياد الخالدي وفيصل عسيري بطولة الخليج في كرة السلة على الكراسي ضمن تشكيلة المنتخب السعودي، وحقق النادي 9 ميداليات متنوعة في السباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة خلال البطولة الدولية للإعاقة الذهنية بنادي هليوبوليس المصري في القاهرة.

خطة النادي المقبلة:

وأشار إلى أن خطة النادي خلال الفترة المقبلة، تتركز في مواصلة حصد الميداليات والبطولات، حيث يخطط أبطال جدة للاحتياجات الخاصة لإحراز أكثر من 20 ميدالية ملونة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة، لافتًا إلى أن أكبر أولويات النادي تتمثل في أن يكون هناك مقر خاص، للاستفادة من قدرات اللاعبين الكبيرة، وتقديم الخدمات بشكل أكثر جودة وتميزا مع الاستمرار في تدريب اللاعبين وتأهيلهم لتحقيق الإنجازات العالمية.

يتربع على الصدارة:

وكانت الجمعية العمومية لنادي جدة لذوي الإعاقة، بدأت بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة بالحضور، وعلى رأسهم مدير مكتب وزارة الرياضة بجدة، والداعمين وشركاء النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومنسوبي الجمعية العمومية، واستعرض الأمين العام للمجلس د. نعيم مهدي منجزات النادي في جميع الألعاب، والمقومات التي جعلته يتربع على صدارة الأندية السعودية لذوي الإعاقة، وتحقيقه عددًا كبيرًا من البطولات والميداليات الفردية.

حصد البطولات القادمة:

وشهدت الجمعية العمومية استعراض تقريرًا خاصًّا بالحساب الختامي للنادي خلال العام الماضي، وإبراء ذمة لأعضاء مجلس الإدارة، وشكر رئيس النادي في نهاية الجمعية العمومية مكتب وزارة الرياضة بجدة على تفاعله الكبير مع كل المناسبات التي يقيمها نادي جدة، وشدد على أن أبطال ومنسوبي النادي سيواصلون تألقهم وحصد البطولات في ظل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة السياسية، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل.

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