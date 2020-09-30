

سكاكا 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

ترأس رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع امس الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام 1442هـ افتراضياً، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح وأعضاء المجلس.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات منها القواعد التنفيذية لتمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس السعوديين والاستعانة بهم، والقواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري الطلابي في الجامعة، ودليل التدريب الطلابي في الجامعة، والنظر في منح درجة الماجستير لعدد من طلبة الدراسات العليا.

كما تناول مجلس جامعة الجوف في جلسته الثانية مواضيع الابتعاث لعدد من المعيدين، وعدداً من المواضيع الأكاديمية الإدارية، والتي أوصى المجلس حيالها ،وجميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما يناسبها من توصيات.

// انتهى //

19:59ت م

0209





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس جامعة الجوف يعقد جلسته الثانية للعام الحالي 1442هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.