السعودية اليوم / لبنان تسجل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1257 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 17565، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 367 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة .

// انتهى //

19:50ت م

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بيروت 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 39620 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 17565، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 367 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة .// انتهى //19:50ت م0207

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