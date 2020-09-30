السعودية اليوم / الأمم المتحدة تفيد بتأثر جميع ولايات السودان بأسوأ فيضانات منذ عقود



الأمم المتحدة 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن جميع الولايات السودانية الثمانية عشرة تضررت بأسوأ فيضانات منذ عقود، مؤكداً تأثر أكثر من 830 ألف شخص في جميع الولايات السودانية.

وأشار المكتب في بيان له اليوم، إلى أن الأعداد تستمر في الازدياد، والولايات الأكثر تضررا من الفيضانات هي شمال دارفور، الخرطوم، النيل الأزرق، غرب دارفور وسنار ويوجد بها 54% من جميع المتضررين.

وأبان المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها وفروا المأوى في حالات الطوارئ والمستلزمات المنزلية الأساسية لأكثر من 170 ألفا من اللاجئين المتضررين والمقيمين في جميع أنحاء السودان.

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19:48ت م

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