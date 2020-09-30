اليوم الوطني / أكثر من ٢٣١ ألف زائر لمسابقة " وطني 90 " بجمعية الأطفال ذوي الاعاقة



جدة 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

سجلت جمعية الأطفال ذوي الاعاقة عبر الموقع الإلكتروني لمسابقة "وطني 90" أكثر (231225) زائر و (410) مشارك في المسابقة التي أقيمت بعنوان " شاركنا حبك للوطن بصورة أو رسمة أو كلام من قلبك" تحت شعار ".

وتنوعت المشاركات ما بين صور لأبرز معالم المملكة وصور تذكارية للمشاركين بمختلف مناطق المملكة ورسومات تعبيرية للمواطنين والمقيمين تعبر عن حبهم واعتزازهم بالهوية

وشارك في المسابقة العديد من فئات المجتمع والطلاب والطالبات وعدد من أبطال المملكة في الرياضات المختلفة والأطفال من ذوي الإعاقة.

// انتهى //

19:26ت م

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جدة 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسسجلت جمعية الأطفال ذوي الاعاقة عبر الموقع الإلكتروني لمسابقة "وطني 90" أكثر (231225) زائر و (410) مشارك في المسابقة التي أقيمت بعنوان " شاركنا حبك للوطن بصورة أو رسمة أو كلام من قلبك" تحت شعار ".وتنوعت المشاركات ما بين صور لأبرز معالم المملكة وصور تذكارية للمشاركين بمختلف مناطق المملكة ورسومات تعبيرية للمواطنين والمقيمين تعبر عن حبهم واعتزازهم بالهوية السعودية ومواد مرئية شعرية ونثرية وارتجالية.وشارك في المسابقة العديد من فئات المجتمع والطلاب والطالبات وعدد من أبطال المملكة في الرياضات المختلفة والأطفال من ذوي الإعاقة.// انتهى //19:26ت م0200

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