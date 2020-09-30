السعودية اليوم / أمانة جدة تزيل عدد من العقارات لتوسعة شارع الإذاعة



جدة 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة اليوم 8 عقارات منزوعة الملكية لصالح توسعة شارع الإذاعة بحي النزلة جنوب جدة , بهدف تحسين الحركة المرورية وتسهيل وصول الخدمات بشكل أفضل بالمنطقة.

وأوضح وكيل البلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن إزالة المباني تأتي ضمن مشروع اعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتسهيل وصول الخدمات للسكان.

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19:10ت م

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