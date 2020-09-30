شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوجّه بإقامة صلاة الغائب على الأمير الراحل بالحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الميت الغائب، على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.

Advertisements ووري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثرى في الكويت الأربعاء، بعد وصوله من الولايات المتحدة، بينما أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ، ليصبح الأمير السادس عشر للكويت.

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