السعودية | أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 20 دقيقة - 8:12 مساءً, 30 سبتمبر 2020 م المناطق - واس أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

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