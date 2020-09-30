شكرا لقرائتكم خبر عن الاخلاء الطبي الجوي ينقل 179 مريضا داخل وخارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

نقلت طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال الشهر الماضي أكثر من ( 179 ) مريض داخل وخارج المملكة ممن تتطلب حالتهم الصحية النقل عبر أسطول جوي متكامل من الطائرات العامودية والنفاثة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا ( COVID-19 )، وتعقيم الطائرات بشكل دوري للحفاظ على سلامة المرضى المنقولين والطواقم العاملة بالطائرات وبأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى. الجدير بالذكر أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي يقوم سنوياً بنقل أكثر من ( 3000 ) مريض، بما يزيد عن ( 1600 ) رحلة نقل للمرضى والأعضاء بالإضافة لدوره المساند لوزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى في الاستجابة للحالات الطارئة والتصدي لجائحة كورونا.

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