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فيديو.. صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد في الحرمين الشريفين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أقيمت مساء اليوم الأربعاء صلاة الغائب على الفقيد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- رحمه الله- في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف .
يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أعلنت في وقت سابق، عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بإقامة صلاة الميت الغائب على سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت- رحمه الله- بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.
مراسم الدفن:
وكانت مراسم دفن الفقيد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح قد تمت اليوم واقتصرت على أقرباء الفقيد، حيث تمت الصلاة عليه في جامع بلال بن رباح، وتم مواراة جثمانه الثرى في مقبرة الصليبيخات.
صلاة الغائب:
وعممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على جميع مساجد الدولة بإقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الفقيد الراحل، وحددت الوزارة اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب كوقت لأداء صلاة الغائب.
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