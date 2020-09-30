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2020-09-30 أمانة جدة تزيل 8 عقارات ضمن توسعة شارع الإذاعة بحي النزلة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بدأت أمانة جدة ممثلة في بلدية خزام الفرعية صباح اليوم الأربعاء بتوسعة شارع الإذاعة في حي النزلة جنوب جدة حيث باشرت أعمال إزالة العقارات البالغ عددها 8 عقارات منزوعة الملكية لصالح المشروع بهدف تحسين الحركة المرورية وتسهيل وصول الخدمات بشكل أفضل بالمنطقة. وأوضح وكيل البلديات الفرعية المهندس محمد المطيري بأن إزالة المباني تأتي ضمن مشروع إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتسهيل وصول الخدمات للسكان.

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