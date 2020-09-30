فيديو.. هطول غزير ورعود على مكة الآن

2020-09-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت مساحات واسعة من منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة مصحوبًا بعواصف برقية ورعدية تم تداول مقاطع لها تحت وسم مكة الآن عبر موقع تويتر.

وأظهرت المقاطع هطول الأمطار الغزيرة قرب العوالي كما هطلت الأمطار على محافظة الكامل شمال شركة مكة المكرمة.

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كما تم توثيق هطول غزير وصواعق عنيفة في حرة الفوارة شمال شرق مكة المكرمة.

كذلك تم رصد عصف مطري على مشعر عرفات جنوب مكة الآن.

تنبيه من طقس مكة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة الـ 8 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



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