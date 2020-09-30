شكرا لقرائتكم خبر فرق رقابية لرصد وإبعاد الإبل السائبة في أحياء مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة البلديات فرقا رقابية داخل الأحياء والمخططات السكنية لرصد وإبعاد الإبل السائبة، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ونفذت في هذا الصدد حملة مكثفة للحد من ظاهرة الإبل السائبة في المناطق السكنية والطرق العامة، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

إلى ذلك كثفت الأمانة جهودها في مراقبة مغاسل الملابس بهدف الوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء، ومدى استيفائها للشروط الصحية وجودة مستوى النظافة.

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وركزت الجولات على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحية واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل.

كما أغلقت 14 منشأة تجارية مخالفة، وذلك خلال جولاتها الرقابية المستمرة على الأسواق والمحال التجارية ضمن نطاق البلدية، وتمثلت المخالفات في أنشطة البيع ومخالفة المساحة المسموحة للنشاط، إضافة إلى عدم تجديد الرخصة التشغيلية، مؤكدة إغلاق المنشآت المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.

ونفذت وكالة البلديات حملة مشتركة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية، لمصادرة الحطب المحلي في المباسط العشوائية بحي العكيشية، وتهدف الحملة للمحافظة على البيئة والعمل على زيادة الغطاء النباتي، كما تمكنت الفرق الرقابية بقسم مراقبة الأسواق من إيقاف المباسط المخالفة ومصادرة 6 أطنان من الحطب والفحم.