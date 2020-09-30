المغربي يحتفل بعقد قرانه

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الأربعاء - 30 سبتمبر 2020
Wed - 30 Sep 2020
مكة - مكة المكرمة
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احتفى سعيد بن هيازع آل مكي المغربي بعقد قرانه على ابنة فوزي قاسم.. وذلك في حفل عائلي بمكة المكرمة حضره الأهل والأقارب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.