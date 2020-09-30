ضبط 693 مخالفة تجارية في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 1787 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك خلال حملات رقابية نفذتها الأسبوع الماضي. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية أسفرت عن رصد وضبط 693 مخالفة تجارية وصحية، وذلك بعد تنفيذ 3540 جولة ميدانية.

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