الكناني يتلقى التعازي في وفاة شقيقه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتلقى الزميل محمد الكناني من منسوبي صحيفة عرب نيوز التعازي في وفاة شقيقه علي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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