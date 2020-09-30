الزويهري عريسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A ناصر بن عبدالله الزويهري احتفل بزواج نجله علي، من ابنة فيصل بن حسين الزويهري بإحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء. أخبارهم مناسبات

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