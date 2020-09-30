شكرا لقرائتكم خبر 911 جولة على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية، نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 911 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة. وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 41 مخالفة، منها 32 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما عمدت إلى تنظيف وتعقيم وتطهير 773 موقعا، بمشاركة 482 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7626 طنا من النفايات، وأزالت 4503 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9403 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 911 جولة على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.