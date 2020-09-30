محمد بن مسعود - الدمام - عبر أسطول جوي متكامل من الطائرات العمودية والنفاثة نقلت طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال الشهر الماضي أكثر من 179 مريضاً داخل وخارج المملكة ممن تتطلب حالتهم الصحية النقل عبر أسطول جوي متكامل من الطائرات العمودية والنفاثة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19 )، وتعقيم الطائرات بشكل دوري للحفاظ على سلامة المرضى المنقولين والطواقم العاملة بالطائرات وبأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

الجدير بالذكر أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي يقوم سنوياً بنقل أكثر من 3000 مريض، بما يزيد على 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء بالإضافة لدوره المساند لوزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى في الاستجابة للحالات الطارئة والتصدي لجائحة كورونا. Advertisements ، "الدفاع": نقل 179 مريضاً داخل وخارج المملكة عبر الإخلاء الطبي الجوي.. خلال شهر ،

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