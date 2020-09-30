محمد بن مسعود - الدمام - تم اختياره أفضل لاعب أمام الأهلي قدم لاعب النصر سلطان الغنام، التهنئة لجماهير فريقه بمناسبة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 التي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام. ووعد الغنام الجماهير السعودية عامة والنصراوية خاصة ببلوغ فريقه للمباراة النهائية وتحقيق اللقب القاري بمشيئة الله. وكان الغنام قد اختير كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي ، والتي كسبها النصر 2/0. ويعد الغنام اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في البطولة القارية (حالياً). 30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 07:13 PM تم اختياره أفضل لاعب أمام الأهلي Advertisements غنام "النصر": نبارك لجماهيرنا الفوز .. ونقول لهم: موعدنا المباراة النهائية غنام "النصر": نبارك لجماهيرنا الفوز .. ونقول لهم: موعدنا المباراة النهائية قدم لاعب النصر سلطان الغنام، التهنئة لجماهير فريقه بمناسبة التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 التي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام. ووعد الغنام الجماهير السعودية عامة والنصراوية خاصة ببلوغ فريقه للمباراة النهائية وتحقيق اللقب القاري بمشيئة الله. وكان الغنام قد اختير كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي ، والتي كسبها النصر 2/0. ويعد الغنام اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في البطولة القارية (حالياً). الكلمات المفتاحية ، غنام "النصر": نبارك لجماهيرنا الفوز .. ونقول لهم: موعدنا المباراة النهائية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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