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أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم (الأربعاء)، بأن طرفي الصراع في البلاد اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل بعد اجتماع في مصر.
وأضافت البعثة أن المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية، الذي يفترض أن يقوم على حماية البنية التحتية لقطاع النفط لكنه يتكون غالبا من جماعات محلية لها أجنداتها الخاصة، وفقاً لـ "رويترز".
وبينت أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة شملت، الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 07:09 PM
ناقشوا تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية
أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم (الأربعاء)، بأن طرفي الصراع في البلاد اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل بعد اجتماع في مصر.
وأضافت البعثة أن المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية، الذي يفترض أن يقوم على حماية البنية التحتية لقطاع النفط لكنه يتكون غالبا من جماعات محلية لها أجنداتها الخاصة، وفقاً لـ "رويترز".
وبينت أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة شملت، الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية.
، الفرقاء الليبيون يستأنفون المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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