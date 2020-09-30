محمد بن مسعود - الدمام - حررت مخالفات بحق مخالفي لبس الكمامة والتباعد الجسدي نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على الأسواق الشعبية بمنطقة البلد ومركز الكورنيش التجاري بمحافظة جدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات، ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات. وقد حرر رجال الأمن مخالفات بحق المخالفين. Advertisements 30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 07:11 PM حررت مخالفات بحق مخالفي لبس الكمامة والتباعد الجسدي جدة.. جولات أمنية على "البلد ومركز الكورنيش" لتطبيق الحد من التجمعات جدة.. جولات أمنية على "البلد ومركز الكورنيش" لتطبيق الحد من التجمعات نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على الأسواق الشعبية بمنطقة البلد ومركز الكورنيش التجاري بمحافظة جدة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وعدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات، ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات. وقد حرر رجال الأمن مخالفات بحق المخالفين. الكلمات المفتاحية ، جدة.. جولات أمنية على "البلد ومركز الكورنيش" لتطبيق الحد من التجمعات ،

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