بالفيديو .. شباب يلهون بسلاح ناري وأجهزة خاصة بالجهات الأمنية في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): قام شباب باستخدام أجهزة خاصة بالجهات الأمنية بغرض اللهو بها في أحد الأحياء بالرياض. قام شباب باستخدام أجهزة خاصة بالجهات الأمنية بغرض اللهو بها في أحد الأحياء بالرياض. ووثق مقطع فيديو الشباب وهم يستخدمون صفارات دوريات الأمن ومكبرات صوتية في شوارع الرياض. ولم يكتف الشباب بذلك بل قام أحدهم باستعراض سلاح ناري، بجانب التباهي بتوثيق لحظات استخدامهم للأجهزة الخاصة بالجهات الأمنية في مقاطع فيديو.

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