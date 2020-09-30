شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: تمكين أصحاب المنشآت من الاطلاع على بيانات موظفيهم عبر "مُقيم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن بوابة "مقيم" الإلكترونية تُمكّن أصحاب المنشآت من الاطلاع على بيانات الموظفين المقيمين.

وأوضحت "الجوازات"، أنها تُمكنهم أيضًا من إتمام معاملات الجوازات الخاصة بهم إلكترونياً وبشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان.