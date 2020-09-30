شكرا لمتابعة خبر عن " التعليم " تكشف عن الإجراءات اللازمة لوصول الجامعات السعودية إلى أفضل التصنيفات العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن إجراءات لوصول الجامعات السعودية إلى أفضل التصنيفات العالمية.

وقال آل الشيخ إن وزارة التعليم تسعى بشكل مستمر لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تنص على أن تكون المملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم بحسب مؤشرات التنافسية العالمية، وتصنيف جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالميًّا.

وأشار وزير التعليم إلى تحقيق التطلعات التنافسية من خلال إحداث الكيانات، وبناء المبادرات والتدريب، ومضاعفة القدرة التنافسية في البحث والابتكار، مما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة.