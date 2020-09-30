شاهد.. حالات يمكن فيها لجوء المريض للصيدلي للتشخيص وصرف الدواء

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح استشاري صيدلي الدكتور أحمد الميمان، إمكانية لجوء المريض للصيدلي بدلا من الطبيب للتشخيص البسيط وصرف الدواء تصرف صحيح.
وقال الميمان خلال حديثه في برنامج " سيدتي " : هناك أدوية تصرف بدون وصفة طبية، والأعراض البسيطة عند معظم الناس يمكن أن يعالجها الصيدلي وذلك هو دوره.
وأضاف : إذا كانت الحالة حادة وشديدة فيجب أن يوجه المريض للذهاب إلى الطوارئ في المستشفى ولايصرف له أي دواء.
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