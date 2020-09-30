شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حالات يمكن فيها لجوء المريض للصيدلي للتشخيص وصرف الدواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري صيدلي الدكتور أحمد الميمان، إمكانية لجوء المريض للصيدلي بدلا من الطبيب للتشخيص البسيط وصرف الدواء تصرف صحيح.

وقال الميمان خلال حديثه في برنامج " سيدتي " : هناك أدوية تصرف بدون وصفة طبية، والأعراض البسيطة عند معظم الناس يمكن أن يعالجها الصيدلي وذلك هو دوره.

وأضاف : إذا كانت الحالة حادة وشديدة فيجب أن يوجه المريض للذهاب إلى الطوارئ في المستشفى ولايصرف له أي دواء.