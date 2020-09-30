بالفيديو .. أمطار غزيرة وسيول على مشعر عرفات ومكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت مكة المكرمة ومشعر عرفات اليوم، الأربعاء، أمطار غزيرة وسيول مصحوبة برياح شديدة. شهدت مكة المكرمة ومشعر عرفات اليوم، الأربعاء، أمطار غزيرة وسيول مصحوبة برياح شديدة. وثق مقطع فيديو شدة الرياح والأمطار المتساقطة على بعض أجزاء مكة المكرمة ومشعر عرفات. يذكر أن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة مساء.

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