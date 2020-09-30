شكرا لمتابعة خبر عن جدة تواصل تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن محافظة جدة واصلت تسجيل أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 43 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 418 حالة إصابة جديدة، و612 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 319,154 حالة؛ فضلًا عن تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4768 حالة.