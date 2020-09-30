بالأرقام.. الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد: 990 مليار ريال نفقات متوقعة

846 نفقات متوقعة
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، الذي يهدف إلى إطلاع المواطنين، والمهتمين، والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال العام.
وتضمن البيان التمهيدي لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2021، توقعات بتسجيل عجز بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت النفقات المتوقعة 990 مليار ريال، للعام 2021م.
ووفق التقرير، تتضمن الميزانية السعودية التقديرية لعام 2021، إيرادات متوقعة بمبلغ 846 مليار ريال.
ويقدر التقرير أن تبلغ النفقات 941 مليار ريال في 2023م، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات علـى المـدى المتوسـط إلـى أن تصـل إلـى حوالـي 928 مليـار ريـال عـام 2030م.
كما توقع التقرير، أن يستمر تراجع العجز تدريجيًّا ليصل إلـى نحو 0.4% مـن الناتج المحلي الإجمالي فـي عام 2023م.
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