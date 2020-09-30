وزارة الموارد البشرية تحدد موقف زوجة المواطن غير السعودية في التوطين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن زوجة المواطن غير السعودية، لا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تحسب أم المواطن وزوجة المواطن من ضمن متطلبات التوطين أم لا؟».

وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»، موضحًا: «أم المواطن غير السعودية، لا يُسمَح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين».

وأضاف: «زوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين».

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