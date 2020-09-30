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وزارة الموارد البشرية تحدد موقف زوجة المواطن غير السعودية في التوطين

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أكدت أن لها الحق في المهن المقصورة على السعوديين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن زوجة المواطن غير ، لا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تحسب أم المواطن وزوجة المواطن من ضمن متطلبات التوطين أم لا؟».

وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»، موضحًا: «أم المواطن غير السعودية، لا يُسمَح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين».

وأضاف: «زوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين».

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