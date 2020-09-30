استفسار لمواطن..
أوضح المرور السعودي الإجراءات المطلوبة في حالة قيام غرباء باستغلال لوحات السيارات، وتوريطهم بمخالفات لم يرتكبوها.
جاء ذلك، ردًا على تساؤل تلقاه المرور السعودي، عبر «تويتر»، من أحد المستفيدين قال فيه: لدىّ شكوى بخصوص لوحات سيارتي، وأظن أن أحدًا يستغلها خارج المدينة التي أعيش فيها وتصلني مخالفات كثيرة، موقعة موقعين آخرين.
ورد «المرور»، بأن قائد المركبة في هذه الحالة، عليه مراجعة الهيئة المرورية بمنطقته التي يسكن بها.
كانت هذه تفاصيل خبر غرباء يستغلون لوحات سيارتي وتأتيني مخالفات لم أرتكبها.. فما الحل؟ المرور يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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