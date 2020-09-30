غرباء يستغلون لوحات سيارتي وتأتيني مخالفات لم أرتكبها.. فما الحل؟ المرور يرد

أوضح المرور السعودي الإجراءات المطلوبة في حالة قيام غرباء باستغلال لوحات السيارات، وتوريطهم بمخالفات لم يرتكبوها.

جاء ذلك، ردًا على تساؤل تلقاه المرور السعودي، عبر «تويتر»، من أحد المستفيدين قال فيه: لدىّ شكوى بخصوص لوحات سيارتي، وأظن أن أحدًا يستغلها خارج المدينة التي أعيش فيها وتصلني مخالفات كثيرة، موقعة موقعين آخرين.

ورد «المرور»، بأن قائد المركبة في هذه الحالة، عليه مراجعة الهيئة المرورية بمنطقته التي يسكن بها.