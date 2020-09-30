الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد بالحرمين الشريفين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيها بإقامة صلاة الميت الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد نعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.

وقال خادم الحرمين، عبر «تويتر»: فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحمه الله، أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه.

وأضاف خادم الحرمين: نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ، إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية.. تعازينا لأهلنا في الكويت.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.