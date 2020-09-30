إصدار البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2021.. وتوقعات بتسجيل عجز 5%

يهدف إلى إطلاع المواطنين على تطورات أداء المالية
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، الذي يهدف إلى إطلاع المواطنين والمهتمين، والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال العام.
وتضمن البيان التمهيدي لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2021، توقعات بتسجيل عجز بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي
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