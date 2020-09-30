السعودية اليوم / بدء أعمال مؤتمر القمة المعني بالتنوع البيولوجي



نيويورك 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

بدأت اليوم أعمال مؤتمر القمة المعني بالتنوع البيولوجي الذي تنظمة الأمم المتحدة إفتراضياً بعنوان "إجراءات عاجلة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة"، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية السفير فولكان بوزكير.

وتسلط القمة الضوء على الأزمة التي تواجه البشرية من تدهور التنوع البيولوجي والحاجة الملحة لتسريع العمل بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة، كما تهدف إلى توفير فرصة لرؤساء الدول والحكومات والقادة لرفع الطموح لتطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020 الذي سيتم اعتماده في المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2021.

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18:46ت م

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